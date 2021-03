Autotestele Covid, aprobate in Franta

O crestere semnificativa a numarului de cazuri noi de infectii cu coronavirus in ultimele 24 de ore! Autoritatile au raportat marti, 16 martie, 6.118 cazuri de infectare în ultimele 24 de ore, după efectuarea a 38.754 de teste. Este cel mai mare număr de infectări zilnice

Dupa ce au fost inregistrate mai multe cazuri de reactii adverse neobisnuite, vaccinarea anti-Covid cu serul de la AstraZeneca a fost suspendata in 22 de tari, total sau partial. Printre acestea se numara si Romania, care a renuntat la administrarea unui lot de vaccinuri. Decizia de suspendare

In Franta a aparut o noua tulpina a coronavirusului in regiunea Bretania. Specialistii analiezeaza noua varianta pentru a vedea gradul sau de transmitere sau daca aceasta provoaca simptome mai grave ale bolii Covid-19, a informat luni Direcţia Generală a Sănătăţii

Un grup de sibieni a dezvoltat o platforma unde romanii pot verifica online, in timp real, data despre locurile disponibile pentru vaccinare. Platforma http://vaccin.live prezintă aproape în timp real informațiile publice despre numarul de locuri disponibile in centrele de

Pastele ortodox pica anul acesta pe 2 mai. Postul Pastelui se tine in perioada 15 martie – 1 mai. Cunoscut si ca Postul Mare, este cel mai lung post din an, cu o durata de 40 de zile. La acesta se adauga si Saptamana Patimilor. Postul Pastelui 2021 – ce NU trebuie sa faci In