Averea lui Klaus Iohannis a crescut anul trecut. Ce venituri a avut presedintele Romaniei in 2020

Averea lui Klaus Iohannis a crescut simtitor anul trecut. Presedintele Romaniei si-a rotunjit veniturile, potrivit ultimei sale declaratii de avere.Conform, documentului oficial, Klaus Iohannis si-a sporit veniturile in 2020 din vânzarea cărților cu peste 2300%, într-un, după ce a publicat două volume. Se pare că președintele Klaus Iohannis a încasat mai puțini bani în chirii, în anul 2020. Dar la drepturi din proprietate intelectuală, acesta a încasat peste 29 de mii de lei, înregistrând o creștere de 2300% din vânzarea cărților sale.6 CASE - 3 apartamente si 3 case de locuit in SibiuCONT: 201.000 leiSALARIU: 14.865 lei/lunăVENIT DIN VÂNZAREA CĂRŢILOR: 29.784 lei- bijuterii de 12.000 de euro- 400.000 de lei și 320.000 de euro în conturi- dividende de peste 565.000 lei- 3 apartamente- tablou 8.500 de euro- peste 180 mii de lei și peste 50.000 de euro în conturi- 1,2 milioane de lei şi 50.000 de euro în fonduri de investiții sau fonduri de pensii private- actiuni sau părți sociale de aproape 50.000 de lei în firme- are 3 terenuri şi 5 case- şi-a împrumutat clinica dermatolologică (unde se fac şi epilări definitive) cu 65.000 de lei- a împrumutat şi firma soţului cu 337.000 de lei- nu are credite, nici datorii- a obţinut venituri de la clinica dermatologică de 137.000 de lei