Avertisment meteo: ploi si frig in urmatoarele zile. Minimele ajung la 3 grade Celsius

Vineri, vremea va continua sa fie ploioasa, iar temperaturile maxime vor fi curpinse intre 19 si 33 si grade, iar cele minime vor cobori pana la 7 grade in estul Transilvaniei. Pe litoral vremea se anunta calduroasa.Sambata temperaturile vor fi considerabil mai mici. In regiunile extracarpatice vremea va fi racoroasa, iar in zona de nord gradele din termometru vor arata valori scazute pentru aceasta perioada a verii. Tot in regiunile nordice ale tarii vor aparea ploi de scurta durata si descarcari electrice. Temperaturile maxime vor atinge intre 16 si 24 de grade, iar cele minime vor ajunge la 3 grade in depresiunea Carpatilor Orientali. La mare termometrele vor arata 15-16 grade.In Bucuresti temperaturile maxime vor ajunge pana la 22 de grade, iar cele minime pana la 11 grade Celsius.Duminica, in toata tara va fi mai cald decat in ziua precedenta, insa cerul va fi in continuare innorat. Maximele vor fi cuprinse intre 17 si 26 de grade, iar minimele vor ajunge pana la 5 grade in unele regiuni ale Romaniei. In Bucuresti cerul va fi temporar innorat iar termometrele vor arata 25 de grade. Pe timpul noptii temperaturile vor scadea pana la 14 grade.De la inceputul saptamanii viitoare temperaturile vor creste si vor ajunge la cele normnale pentru aceasta perioada a anului. Dupa-amiaza s-ar putea sa apara averse si descarcari eletrice in zonele de munte.