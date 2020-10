Avertisment OMS: Decesele in urma infectiei cu coronavirus au crescut cu 40% in Europa

“In acest moment suntem mult in urma virusului in Europa, astfel incat a i-o lua inainte va necesita o accelerare serioasa in ceea ce facem.IarNu este o situatie in care, sunt sigur, vreo tara din Europa sau din lume ar vrea sa se afle”, a declarat Mike Ryan, directorul Programului pentru urgente sanitare al OMS intr-o conferinta de presa, potrivit realitatea.net.Primul pas in lupta cu acest virus, pentru a nu ajunge la un nou lockdown, este depistarea si izolarea contactilor persoanelor confirmate pozitiv. In acest moment Europa furnizeaza 46% din bilantul global de infectari si aproape o treime dintre decese, a indicat Mike Ryan, directorul Programului pentru urgente sanitare al OMS.