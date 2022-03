Avertismentul lui Donald Trump despre situatia din Ucraina: "Ar putea duce la Al Treilea Razboi Mondial"

Donald Trump, fostul presedinte al SUA, a lansat un avertisment in ceea ce priveste planurile pe care le are Vladimir Putin in Ucraina. Fostul sef de stat a declarat ca situatia din Ucraina s-ar putea inrautati, pentru liderul rus nu se va opri pana cand nu isi va atinge scopul pentru care a invadat Ucraina. Mai mult, Donal Trump avertizeaza ca presedintele rus ar putea deveni si mai ferm, de aceea nu este exclus sa izbuncneasca un Al Treilea Razboi Mondial.„Acest lucru ar putea duce la al treilea război mondial”, a spus Trump în timpul unui miting în statul Carolina de Sud. "Văd ce se întâmplă. Pentru că dacă credeți că Putin se va opri, nu e așa, va deveni din ce în ce mai rău. El nu va accepta și nu avem cum să vorbim cu el".Apoi a spus mulțimii „Ați avut pe cineva să vorbească cu el, pe mine”.In discursul pe care l-a sustinut sambata, Donald Trump a reamintit ca in timpul mandatului sau Vladimir Putin nu a pornit niciun razboi.„Nimeni nu a fost niciodată mai dur cu Rusia decât mine”, a spus Trump.