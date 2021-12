Avertismentul lui Raed Arafat pentru romanii care nu respecta carantina la revenirea in Romania. Ce sanctiuni risca

Raed Arafat a facut un apel pentru respectarea carantinei si constientizarea pericolului pe care il reprezinta varianta Omicron, care se raspandeste mult mai rapid decat varianta Delta."Eu sper că faptul că ești carantinat, că ești ieșit din carantină înaintea timpului stabilit de decizia DSP-ului este o infracțiune, este o problemă serioasă. Haideți să vedem ce s-a întâmplat când au venit jucătorii din Africa de Sud. Toți erau testați, am avut doar la început un caz pozitiv, după asta au început să apară printre ei, care inițial erau testați negativ. Deci din acest punct de vedere trebuie să se înțeleagă că este necesară carantina, mai ales acum când avem această variantă care are rata de răspândire mult mai mare decât varianta pe care am avut-o până acum. Încă în România nu putem spune că varianta Omicron este predominantă, dar ea va ajunge să fie predominantă într-un anumit timp. Cu cât întârziem acest lucru și îl facem să fie mai lin, să zicem, cu atât este mai mic impactul pe sistemul sanitar și pe toate aspectele, inclusiv cele economice.", a declarat Raed Arafat la Realitatea Plus.Raed Arafat a vorbit și despre cozile de la punctele de trecere ale frontierei. Ce mesaj are seful DSU pentru romanii revoltati, care stau ore intregi la vame."Astăzi dimineață la ședința cu domnul ministru, la prezentarea situației, situația era sub control. A trecut valul de care vorbiți dvs, mai ales că a intrat și PLF-ul acum, formularul de localizare care va simplifica lucrurile, dar clar este că oamenii trebuie să înțeleagă că dacă nu e vaccinat sau chiar dacă e vaccinat, acest PLF va trebuie să fie completat înainte să ajungă la graniță, exact cum se întâmplă și în alte țări. Sunt țări care cer cu 24 de ore înainte să fie completat. Oamenii îl completează când merg în orice țară și România acum fix aceeași regulă, ceea ce înseamnă că aceste formulare vor trebui completate înainte și doar prezentate la sosirea la graniță. Nu se va mai cere declarația care s-a cerut până acum de DSP. Într-adevăr, persoanele vaccinate care vin din UE, plus persoanele trecute prin boală, este mult mai ușor să treacă decât persoanele care vin nevaccinate, chiar dacă sunt testele pentru că există niște reguli pentru zonele sub incidență roșie. Astfel de măsuri le veți vedea aplicate și de alte țări europene.", a mai spus Raed Arafat.