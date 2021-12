Avertismentul medicului Adriana Pistol: "Este posibil ca Omicron sa depaseasca 25.000 de cazuri pe zi"

Medicul spune ca noul va afecta puternic Romania in conditiile in care 60% din populația cu risc crescut din România nu este vaccinată și că numai 25% dintre persoanele care au fost deja vaccinate cu schemă completă au efectuat și doza booster. De asemenea, Adriana Pistol a precizat ca, desi a fost introdus Formularul de localizare a pasagerului (PLF), acesta nu este completat „într-o proporție foarte mare” de cei care vin în țară, ceea ce face dificilă anecheta epidemiologică.„În concluzie, avem o populație receptivă numeroasă, adică populația care se poate îmbolnăvi oricând, avem un risc foarte mare de răspândire a tulpinii Omicron, care are o rată de transmisibilitate mult mai crescută. Este posibil ca până la jumătatea lunii ianuarie, Omicron să depășească 25.000 de cazuri pe zi. Undeva la sfârșitul lunii ianuarie este posibil să devină comunitară”, a adăugat Pistol.