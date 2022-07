Avertismentul meteorologilor. Urmeaza cel mai lung val de canicula din ultimii ani

Meteorologii anunta ca urmeaza cel mai lung val de canicula din ultimii ani. Precipitatiile sunt din ce in ce mai scazute, iar in perioada urmatoare ne vom confrunta cu temperaturi sufocante, avertizeaza meteorologii.„Din punct de vedere agro-meteorologic, vorbim de o seceta pedologică extremă în Moldova, Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, Bărăgan, Banat, Crișana, Maramureș, acolo unde deficitele de apă sunt deosebit de accentuate”, a precizat Elena Mateescu, care a adăugat că vin „zile consecutive cu valori de peste 37 de grade”.„De la 1 septembrie 2021 și până în prezent, doar în două luni am avut cantități peste normele climatologice specifice perioadei din calendar, respectiv decembrie și aprilie. Din luna mai și iunie, iată, deficite accentuate. Luni care sunt perioade critice pentru culturi. Și vorbim de un iunie foarte secetos, a treia luna cea mai secetoasă din istoria măsurătorilor meteorologice, și a cincea cea mai caldă. Și nici iulie, din păcate, la acest moment, acoperă doar 45% din normal, mai puțin de jumătate din necesarul de precipitații. Așa cum arată și perspectiva pentru următoarele trei săptămâni, la acest moment, estimările arată în continuare un semnal pentru cantități de precipitații deficitare, iar de la mijlocul săptămânii viitoare, de joi, temperaturi în creștere, care să se apropie din nou de pragul unei zile de caniculă 34-36 de grade. Se întoarce canicula.Potrivit ANM, din 14 iulie vor fi temperaturi de până la 34 de grade Celsius. În a doua săptămână a intervalului, se anunţă temperaturi maxime de 40 de grade, conform ANM.Din 18 iulie, valul de căldură se va putea intensifica, și este posibil să consemnăm perioade frecvente consecutive cu valori posibil peste 37 de grade Celsius. Zonele cele mai afectate, la început partea de vest a țării, apoi și sudul și sud-estul țării. Zonele extracarpatice, acolo unde discutăm despre seceta pedologica extremă.Cu siguranță acele săptămâni vor fi definitorii pentru ceea ce înseamnă agricultura, dar mai ales pregătirea pentru ceea ce înseamnă noul an agricol. Vom vedea luna august mai caldă decât în mod obișnuit”, a mai spus directorul ANM.