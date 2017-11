Avertismentul specialistilor: se asteapta cutremure puternice in 2018

Legatura dintre rotatia Pamantului si activitatea seismica a fost prezentata intr-un studiu publicat de Roger Bilham, cercetator la Universitatea Colorado din Boulder, si Rebecca Bendick, profesor la Universitatea Montana din Missoula, fiind prezentata la conferința anuala organizata de Geological Society of America, potrivit Agerpres.Oamenii de stiinta au analizat fiecare cutremur cu magnitudinea de peste 7 grade, de dupa 1900 si au observat ca la aproxmativ 32 de ani are loc o crestere a numarului de cutremure majore la scara globala. Dorind sa dentifice cauza, cercetatorii au facut o comparatie a mai multor baze de date si au concluzionat ca exista o singura corelatie puternica intre ele: incetinirea miscarii de rotatie a Terrei. Mai exact, ei au descoperit ca la aproximativ 25-30 de ani, miscarea de rotatie incetineste, incetinire care are loc inainte ca numarul seismelor sa inceapa s creasca, la nivel global.Anul 2017 a fost al patrulea an consecutiv in care mișcarea de rotatie a Terrei a incetinit, ceea ce ii face pe autorii studiului sa creada ca in 2018 se vor produce si mai multe cutremure, pentru ca este ultimul an, in seria de cinci ani, asociat cu incetinirea rotatiei.In ciuda faptului ca oamenii de stiinta nu sunt siguri in privința mecanismelor care determina aceasta variatie, există totuși cateva ipoteze.Una vizeaza nucleul extern al Terrei, care, uneori, ramane"lipit" de mantaua inferioara, cauzand o intrerupere a circulatiei sale, ceea ce ar putea sa aiba o influenta asupra miscarii de rotatie.Deocamdata, datele arata doar o corelatie puternica intre cele doua fenomene, fara sa poata fi demonstrata o legatura de cauzalitate.In pofida acestui aspect, tendintele din ultimul secol sugereaza ca 2018 va fi un an neobisnuit de activ din punct de vedere seismic. De obicei, pe planeta se produc anual intre 15 si 20 de seisme majore (peste 7 grade pe Richer). In timpul celui de-al cincilea an de rotatie incetinita a Terrei, numarul seismelor de mare intensitate a fost, in medie, cuprins intre 25 si 30.