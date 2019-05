Avertizare ANAF: Persoanele fara venituri, obligate sa-si plateasca spitalizarea daca nu depun Declaratia Unica

Persoanele fara venituri sunt asigurate la sanatate de la data la care depun Declaratia Unica, iar pentru perioada de la internare si pana la momentul depunerii Declaratiei Unice vor plati cheltuielile de spitalizare, avertizeaza ANAF."Rugam contribuabilii persoane fizice fara venituri sa depuna in timp util Declaratia Unica, pentru a nu ajunge in situatia in care sa aiba nevoie de asigurare sociala de sanatate si sa nu fie asigurati, respectiv persoanele care se interneaza in spital, deoarece subliniem inca o data ca persoanele fara venituri sunt asigurate la sanatate de la data depunerii Declaratiei Unice, iar pentru perioada de la internare si pana la data depunerii Declaratiei Unice vor plati cheltuielile cu spitalizare", potrivit ANAF.Contribuabilii persoane fizice fara venituri se pot asigura in sistemul de asigurari sociale de sanatate prin depunerea on-line a Declaratiei Unice prin intermediul Spatiului Privat Virtual de pe site-ul ANAF.Persoanele fizice fara venituri dobandesc calitatea de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate si au dreptul la pachetul de baza de la data depunerii Declaratiei, iar asigurarea inceteaza la expirarea a 12 luni de la data depunerii Declaratiei. Persoanele fizice fara venituri datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate pentru 12 luni, la o baza de calcul egala cu 6 salarii minime brute pe tara. Astfel, contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre persoanele fizice fara venituri este in suma de 1.248 lei, care trebuie achitata pana la data de 15 martie 2020.