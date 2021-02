Balanta este considerata cea mai buna zodie din horoscop! Afla de ce!

Nascuta intre 24 septembrie si 23 octombrie, zodia Balanta se diferentiaza de restul nativelor prin faptul ca este unica reprezentata grafic de semnul unui cantar cu doua talere, nu de animale sau oameni. Desi acest lucru pare sa nu fie important, el releva faptul ca Balanta e, din multe puncte de vedere, deasupra tuturor celorlalti nativi din zodiac.Insa nu vrem sa ne impunem parerea asupra ta, ci sa te convingem cu cele mai bune argumente. Iti spunem mai jos de ce credem ca zodia Balanta e cea mai buna din intreg horoscopul!Guvernata de planeta Venus, a dragostei si a frumusetii, Balanta este o fiiinta pur si simplu fermecatoare. E gratioasa si stralucitoare si e atat de usor sa te indragostesti de ea. Vei vedea ca o vei indragi de la prima intalnire, deoarece nativa stie sa se faca placuta in orice circumstante.Rareori o sa auzi cuvinte urate si neprietenoase din partea Balantei: trebuie sa se afle in cea mai proasta stare de spirit ca sa ajunga sa fie nepoliticoasa. Dimpotriva, nativa e mereu impinsa de la spate de cele mai bune intentii si da sfaturi geniale. E practic un privilegiu sa o ai drept prietena.Fiind un semn de aer, Balanta e si intelectuala. Ii place sa isi cultive mintea, sa acumuleze cunostinte si are potential de geniu. Insa e inzestrata de asemenea si cu o inteligenta practica si cu foarte mult bun simt. E una dintre putinele zodii care reprezinta atat angajatul, dar si seful ideal, si se descurca de minune in ambele posturi.Ti se pare ca diplomatia nu e o calitate atat de insemnata? Asteapta pana ce izbucneste un conflict. Cand e Balanta prin preajma, cearta se stinge rapid deoarece aceasta nativa actioneaza ca un excelent mediator. Poate sa faca pace si printre cele mai aprige caractere si este o oaza de liniste si de calm de care nu mai vrei sa te indepartezi.Nu o sa vezi niciodata o Balanta cu nasul pe sus, comportandu-se de parca ar fi mai presus de toti ceilalti (desi este). Balanta, cea mai buna zodie din horoscop, va fi intotdeauna calda si prietenoasa, asa ca te vei apropia de ea cu usurinta si te vei simti de parca ai cunoaste-o dintotdeauna. Iar conversatiile cu ea dau dependenta.Nu e de mirare ca Balanta e ca un magnet pentru cei din jur. Cu greu iti vei lua ochii de la ea si vei fi fermecata de zambetul sau stralucitor si de atitudinea deschisa. Aceasta nativa are multi prieteni si admiratori, dar vei vedea ca nimeni nu are un cuvant rau de spus la adresa sa. Farmecul sau innascut e cuceritor!In aceasta lume turbulenta, un spirit care adora pacea e cu atat mai pretuit. Balanta are stofa minunata de lider politic, iubind pacea si intelegerea mai presus de orice. Iar abilitatile sale de rezolvare a conflictelor sunt neintrecute.O Balanta va sti intotdeauna cum sa se imbrace, asociind cele mai noi trenduri cu un spirit estetic innascut. E pasionata de moda si de frumusete, iubeste luxul, dar nu o face in mod ostentativ. Nativa e de asemenea inzestrata artistic si poate deveni o pictorita sau o sculptorita de succes. Da, Balanta poate fi acea candidata la titlul de Miss, frumoasa si desteapta, care lupta pentru pacea in lume, si nu e vorba de un cliseu.O alta calitate a Balantei este aceea ca vede mereu partea plina a paharului. Chiar daca trece prin situatii dificile, isi pastreaza mereu un zambet pe buze si increderea si speranta in mai bine. In plus, nu ii place sa isi faca drame inutile, ci traieste relaxata.Balanteii ii plac oamenii, cu bune si cu rele. Adora sa socializeze si sa se distreze in grupuri mari, asa ca nu te vei plictisi niciodata in compania sa. Nu incearca insa sa fie in centrul atentiei, ci se bucura din inima sa fie alaturi de cei la care tine. Desigur ca orice zodie poate spune ca e cea mai buna din horoscop, dar Balanta are si argumente de partea sa. Suntem curioase: tu ce parere ai?