Beatrice Rancea, cercetata intr-un dosar de frauda

Pe numele acesteia exista mai multe plangeri penale.Artista a fost dusa la audieri chiar din propria locuinta. Potrivit surselor Digi24, procurorii verifica subventiile acordate de Ministerul Culturii pentru promovarea sistemului cultural prin intermediul Operei Nationale Romane si a Operei Nationale Romane Iasi.„La data de 01.03.2021, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Iasi impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Iasi au efectuat un numar de 26 de perchezitii domiciliare, pe raza municipiilor Iasi si Bucuresti, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor de delapidare si fals.In cauza s-a retinut faptul ca, incepand cu anul 2014, s-a constituit si a actionat, alternativ, in municipiile Iasi, respectiv Bucuresti, un grup infractional organizat condus de catre o persoana, in calitate de mananger al unor institutii culturale din municipiile Iasi si Bucuresti, grup la care au aderat ulterior si alte persoane.Membrii grupului au actionat in scopul de a obtine sume mari de bani provenind din subventii si alocari de la bugetul de stat, in speta de la bugetul Ministerului Culturii. Actiunile acestora vizau delapidarea, in diferite moduri, a subventiilor acordate de Ministerul Culturii pentru promovarea sistemului cultural prin intermediul Operei Nationale Bucuresti si a Operei Nationale Romane Iasi.Concret, scopul organizarii grupului infractional a fost cel al obtinerii unor sume mari de bani din bugetul entitatii angajatoare pentru satisfacerea intereselor proprii si ale colaboratorilor gruparii, prin folosirea, traficarea sau insusirea unei cote mari a subventiilor oferite de stat prin Ministerul Culturii.Investigatia penala a scos in evidenta faptul ca activitatea infractionala a gruparii a acoperit pe de o parte intreaga gama a achizitiilor, iar pe de alta parte au vizat si cheltuielile cu colaboratorii si chiriile.