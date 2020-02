Bebelus de 1 an si 6 luni mort din cauza gripei

Baietelul a fost confirmat cu virus gripal tip A! La nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, IACRS si pneumonii) a fost de 171.081, cu 17.5% mai mare comparativ cu cel inregistrat in aceeasi saptamana a sezonului precedent (145.622) si cu 66.1% mai mare comparativ cu cel din saptamana anterioara (102.981).Au fost raportate 38 cazuri de Infectii Respiratorii Acute Severe (SARI), cu 23 mai multe (de 2,5 ori mai multe) fata de saptamana precedenta si cu 42 mai putine (de 2 ori mai putine) fata de aceeasi perioada a sezonului precedent.De la inceputul sezonului 2019-2020 au fost inregistrate 18 decese confirmate cu virus gripal, din care 12 tip A, subtip (H1)pdm09, 2 tip A, subtip H3, 2 tip B, 1 coinfectie de AH3+B si 1 tip A. In sezonul precedent, in perioada similara, au fost inregistrate 94 decese confirmate cu virus gripal (de 5,2 ori mai multe decat in actualul sezon), din care 73 tip A, subtip (H1)pdm09, 10 subtip H3, 10 A nesubtipat si 1 coinfectie de A(H1)pdm09+AH3.

