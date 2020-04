Bilant coronavirus: 11.978 de cazuri confirmate

Pana astazi, 29 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 11.978 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus).Dintre persoanele confirmate pozitiv, 3.569 au fost declarate vindecate si externate.Totodata, pana acum, 675 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19, internate in spitale din Romania, au decedat.In acest moment in sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 247 de pacienti in stare grava.