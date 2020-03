Bilant coronavirus: 246 de cazuri de infectii. Cate persoane au fost declarate vindecate

A fost cea mai neagra zi de la izbucnirea pandemiei de coronavirus in Italia. Bilantul ultimelor 24 ore vine cu un numar-record de decese: 475 si 4.207 de cazuri noi. Italia a ajuns astfel in total la 37.513 cazuri, iar 2.978 de persoane au murit. 4.025 de persoane au fost declarate

Ludovic Orban, premierul Romaniei, a anuntat, miercuri, in cadrul unei sedinte de Guvern, ca vor fi adoptate mai multe masuri pentru sprijinirea ecomoniei si a companiilor afectate de epidemia de coronavirus. Premierul a declarat ca statul va suporta somajul tehnic pentru angajatii din

Un pilot al companiei aeriene Tarom a fost depistat pozitiv cu coronavirus. Acesta a intrat in contact cu o parte din colegii sai. "La prima anchetă internă persoana a avut contact cu 9 piloți. O parte dintre aceștia au mai avut contact cu 22 de colegii și cu 19

Printre masurile pe care autoritatile vor sa le implementeze se numara si o indemnizatie pentru persoanele aflate in carantina. Suplimentarea bugetului Ministerului va fi făcută din Fondul de rezervă bugetară.De asemenea, proiectul stabilete şi cheltuielile aferente

Reprezentantii Bisericii Ortodoxe au anuntat noile masuri in ceea ce priveste prevenirea raspandirii cu noul coronavirus. Astfel, slujbele vor avea loc in aer liber, iar sfintirea caselor credinciosilor se suspenda pe perioada starii de urgenta. De asemenea, slujbele in aer liber se vor face