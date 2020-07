Bilant coronavirus: Ne apropiem de 500 de cazuri zilnice!

Pana astazi, 2 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 27.746 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.433 au fost externate, dintre care 19.363 pacienti sunt declarati vindecati, iar alti 1.070 de pacienti asimptomatici, au fost externati la 10 zile dupa depistare.Totodata, pana acum, 1.687 de persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19, internate in spitale din Romania, au decedat.In acest moment in sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 237 de pacienti in stare grava.