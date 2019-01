Bilant gripa: 19 persoane decedate: Ministrul Sanatatii a cerut masuri speciale in scoli si spitale

Un barbat in varsta de 39 de ani a provocat haos la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Craiova sambata seara. Acesta a intrat cu masina in cladire si a fost la un pas de a produce o tragedie pentru ca in sala de asteptarea se aflau zeci de pacienti si cadre medicale.

O crima socanta a avut loc vineri in judetul Constanta. Un barbat in varsta de 47 de ani si-a ucis fiica ca in filme. Barbatul a injectat tinerei in varsta de 14 ani o substanta mortala, iar apoi a incercat sa se sinucida tot prin injectare cu o substanta necunoscuta. Bărbatul a