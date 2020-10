Bilant sumbru in Franta: 45.422 de cazuri noi de infectii in 24 de ore

Cifre ingrijoratoare in Franta! In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 45.422 de cazuri noi de imbolnaviri cu noul coronavirus. Autoritatile au prelungit starea de urgenta pana pe 16 februarie. Noua legislaţie autorizează guvernul să adopte restricţii pentru a face

Medicul Adrian Streinu-Cercel a declarat ca pandemia de coronavirus a scapa de sub control in mai multe state si ca toate sistemele sanitare din lume nu mai fac fata numarului mare de cazuri noi de imbolnaviri. Managerul Spitalului Matei Bals din Capitala a precizat ca in opinia sa pandemia