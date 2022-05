Bill Gates a prezis variola maimutei inca de acum 6 luni. Ce spunea miliardarul atunci

Celebrul miliardar Bill Gates a prezis valul de infectii cu variola maimutei inca de acum 6 luni. Pe atunci, magnaul spunea ca nu am scapat de epidemii si ca in viitor ar putea fi posibil un atac bioterorist cu variolă.„Sper ca în următorii 5 ani să pot să scriu o carte intitulată ‘Suntem gata pentru următoarea pandemie’, dar va fi nevoie probabil de aproximativ un miliard pe an pentru un Task Force la nivelul Organizației Mondiale a Sănătății, cea care realizează supravegherea (bolilor, n.red.) și ceea ce eu numesc „joaca de-a germenii”, unde te pregătești. Spui ‘Ok, dacă un atac bioterorist ar duce variolă în 10 aeroporturi?’. Știi, cum ar reacționa planeta la așa ceva? Sunt epidemii care apar din cauze naturale și există epidemii provocate de bioterorism care ar putea fi mult mai grave decât ce experimentăm azi”, spunea Gates într-un interviu.Pe reţelele de socializare au apărut deja tot felul de teorii ale conspiraţiei privind noul virus care provoacă deja panică în întreaga lume. Cazurile de variola maimuţei au fost până în prezent confirmate în cel puţin cinci ţări europene – Regatul Unit, Spania, Portugalia, Germania şi Italia – precum şi în Statele Unite, Canada şi Australia.