Bill Gates, un nou avertisment dur: Milioane de oameni vor muri in timpul pandemiei de coronavirus

Conform celor spuse de co-fondatorul Microsoft într-un interviu pentru The Economist, sectoarele medicale și economice vor fi cele mai lovite. Interviul a fost preluat si de MarketWatch. De asemenea, Bill Gates a subliniat ca modul in care au actionat autoritatile din SUA in fata pandemiei de coronabirus a fost unul dezamagitor, situația fiind agravata din cauza unor probleme suplimentare, precum teoriile conspirației sau politica.Conform celor spuse de miliardar, oamenii au folosit libertatea ca un pretext pentru a nu purta mască, lucru care a complicat răspunsul anti-COVID al SUA. Totuși, trebuie menționat că Gates este de părere că situația nu va fi mai bună dacă administrația este schimbată în cazul în care Joe Biden va câștiga alegerile prezidențiale.„Nu cred că o schimbare a administrației va face oamenii să poarte măști. Este greu de văzut cum putem construi o rețea de încredere și un comportament mai bun. Situația va fi majoritar incrementală”, a transmis Bill Gates.Gates nu a transmis numai vești proaste în interviul respectiv. Conform acestuia, pandemia va trece până la finalul anului 2021 deoarece un vaccin rezonabil în efecte ar trebuie să fie produs în masă până atunci.Dintre toți candidații aflați în cursa pentru producerea vaccinului anti-COVID, Bill Gates este de părere că AstraZeneca a înregristat cel mai bun progres. Întregul înterviu pe care Bill Gates l-a acordat pentru The Economist poate fi vizionat în videoclipul de mai jos.