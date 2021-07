Biroul de traduceri INOVA - calitate, acuratete si promptitudine

Barierele lingvistice ne impiedica de multe ori sa interactionam si sa conversam cu unele persoane. Avand atat de multe nationalitati, singurul liant ce uneste lumea si ne ajuta sa comunicam eficient este limba engleza. Insa, cand vine vorba de traducerile anumitor documente, limba engleza nu este suficienta. De aceea, biroul de traduceri INOVA a acumulat multa experienta in acest domeniu timp de 15 ani de la infiintarea sa, devenind un partener de incredere pentru multe persoane fizice, juridice, institutii de stat si companii.Aici vei regasi o echipa profesionista, dedicata meseriei lor, ce onoreaza orice comanda in termen, indiferent de volumul de munca. Echipa poate traduce din si in peste 30 de limbi si este specializata in toate domeniile de activitate.Biroul de traduceri INOVA a devenit un punct de reper al calitatii serviciilor de traducere, apostilare si legalizare a documentelor. Si-au castigat clienti importanti atat din plan national, cat si international, echipa lor fiind formata din traducatori ce exceleaza pe diverse domenii, si project manageri. Indiferent de comanda, acestia isi respecta mereu termenul stabilit de comun acord cu clientul, un lucru extrem de important, fiindca nu e loc de amanare pentru unele acte. In special daca pleci in alta tara si ai nevoie de documente traduse la timp, chiar si o ora pierduta inseamna riscul de a nu mai porni in acea calatorie. Pentru comenzile cu volum mare, cei de la biroul de traduceri INOVA ofera chiar si discounturi.Oricine apeleaza la serviciile lor, are garantia calitatii traducerilor chiar si in cazul celor specializate. Clientii vor incheia un acord cu echipa prin care au certitudinea ca toate documentele sunt strict confidentiale. Acestia se ocupa de traduceri tehnice, juridice, medicale si farmaceutice, de marketing si PR, cele ce tin de domeniul IT, politici sociale, legate de banca si economice, asigurari de diferite tipuri si multe altele. Mai multe poti afla accesand site-ul lor oficial servicii-traduceri.ro Fiecare domeniu are anumiti termeni si detalii tehnice, ce trebuie respectate intocmai cand vine vorba de o traducere. Traducatorul juridic nu se confrunta numai cu termenii de ordin cultural, terminologic sau lingvistic, ci trebuie sa tina cont si de legislatia tarii in limba in care se face traducerea, de procedura juridica, de structura lor institutionala, ceea ce inseamna un nivel de exigenta mai ridicat al traducerii.Cand vine vorba de traduceri specializate , traducatorii de la INOVA evita folosirea de termeni similari care pot avea o semnificatie diferita, iar clientii au garantia ca, la final, traducerea va surprinde pe deplin prevederile specifice in limba in care se va face, acuratetea fiind ireprosabila. Acest aspect este extrem de important, in special in domenii precum cel medical, energetic, constructii, diverse industrii etc., unde chiar si un cuvant tradus gresit poate anula din start validitatea acelui document.Echipa de la biroul de traduceri INOVA stapaneste pe deplin fiecare domeniu, avand chiar si experienta profesionala in unele dintre ele. Din echipa lor fac parte si doctori sau persoane care au o pregatire medicala indelungata ce pot realiza traduceri corecte folosind terminologia medicala uzuala si limbajul specific medical.Mai multe despre biroul de traduceri INOVA si serviciile oferite le vei descoperi accesand site-ul lor oficial.Contact: 0742 649 095