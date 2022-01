Boala care va face ravagii in lume pana in 2050. Avertismentul specialistilor

O boala va afecta pana in 2050 peste 153 de milioane de persoane, arata un studiu nou, publicat in The Lancet. Aceasta afectiune reprezinta o ameninţare majoră, care se dezvoltă rapid”, punând presiune pe sistemele de sănătate şi asistenţă socială în fiecare ţară în parte. Este vorba despre dementa, o boala asupra careia specialistii trag un semnal de alarma si spun ca foarte multi oameni vor suferi de aceasta afectiune.În 2019, numărul de cazuri era estimat undeva la 57 de milioane de cazuri la nivel global. Din cauza imbatranirii populatiei si a factorilor de ris, numarul persoanelor care vor suferi de dementa va creste alarmant in urmatorii ani.Studiul citat de Mediafax estimează situaţia pentru adulţii cu vârste de 40 de ani şi peste, din 195 de ţări din întreaga lume.Cum era de aşteptat, cele mai afectate populaţii sunt şi cele mai dezavantajate socioeconomic, sau care au factori de risc crescut (obezitate, fumat, diabet).Africa şi Orientul Mijlociu - 367%Africa Subsahariană - 357%Qatar - 1,926%Emiratele arabe unite - 1,795%Bahrain - 1,084%Tarile cu cel mai mic grad de dezvoltare cazurilor de dementa sunt cele din Asia-Pacific (53%) şi Europa de Vest (74%).În Marea Britanie, numărul pacienţilor cu demenţă va creşte cu 75% - din circa 907.000 în 2019, la 1,6 milioane în 2050.Ţara cea mai „norocoasă” este, cum poate era de aşteptat, Japonia, cu o creştere a cazurilor de demenţă cu doar 27%.