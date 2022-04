Boala de care ar suferi Vladimir Putin. Este tratat de 5 medici si face bai in esenta de coarne de cerb

Vladimir Putin ar avea intr-adevar mari probleme de sanatate. Potrivit unor informatii noi, dezvaluitt de site-ul de investigatii rus Project citat vineri de Kyiv Independent, liderul rus ar fi in permanenta ingrijit de 5 medici, inclusiv de un specialist in cancer tiroidian.Liderul de la Kremlin obişnuia să călătorească în perioada 2016-2017 însoţit, în medie, de 5 doctori. In articolul publicat de The Project se aminteste de un episod mai vechi, cand Vladimir Putin a cazut de pe cal. Se pare ca traumele de atunci si-au facut simtite efectele in 2012, cand a fost vazut văzut şchiopătând la un eveniment din Piaţa Roşie, alături de Patriarhul Kirill, potrivit hotnews.ro.Conform informatiilor, in 2019 Putin era înconjurat de nu mai puţin de 13 medici la Palatul său de la Soci, unul dintre ei fiind oncologul Evgeny Selivanov, chirurg specializat în cancerul tiroidian.Putin ar fi fost vizitat, in patru ani, de 35 de ori de acest medic. Acesta a petrecut nu mai puţin de 166 de zile alături de şeful statului rus. A fost prezent atât în timpul evenimentelor de la Soci, cât şi în momentele în care Vladimir Putin a dispărut de pe scena publică.Pentru tratarea afectiunilor sale, Vladimir Putin ar apela la medicina alternativa, pentru care a avut mereu un interes. Liderul rus ar face bai in esenta de coarne de cerb pentru a ameliora simptomele afectiunii sale.„Putin iubeşte animalele, dar de dragul sănătăţii sale este gata să se supună unor proceduri care presupun torturarea animalelor şi care sunt îndoielnice din punct de vedere medical”, notează sursa citată.