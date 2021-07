Boala grava de care ar suferi Benone Sinulescu. Este internat la Terapie Intensiva

Potrivit ultimelor informatii, Benone Sinulescu, in varsta de 84 de ani, se afla de sambata la Terapie Intensiva la Spitalul Judetean de Urgenta Arad. Medicii ii fac mai multe analize si investigatii pentru a afla ce probleme de sanatate are artistulConform unor surse medicale, Benone Sinulescu se află internat la Terapie Intensivă, dar că este “conştient şi cooperant”.“Trebuie spus că Benone Sinulescu a fost conştient încă de la internarea sa. Pe de altă parte, a fost şi va mai fi supus unui amplu set de analize, de mai multe feluri, inclusiv în primele zile ale acestei săptămâni. E vorba despre investigaţii multiple pentru a avea un tablou cât mai aproape de adevăr a stării de sănătate a pacientului”, au declarat aceleaşi surse sub acoperirea anonimatului, pentru playtech.ro.Benone Sinulescu sufera de o boala a inimii, care s-a agravat in ultimele luni. De asemenea, el este suspectat şi de faptul că a dezvoltat o formă a bolii Alzheimer. Reamintim ca Benone Sinulescu si-a pierdut, joi, cunoștința. Sotia artistului l-a dus la o clinica privata, insa, pentru ca acolo nu existau echipamentele medicale necesare a fost transportat la Spitalului Judeţean Arad.

