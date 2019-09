Boli pe care barbatii infideli le pot transmite partenerelor fara ca ei sa aiba simptome

Site-ul El País, cu ajutorul experților în domeniu, a enumerat bolile pe care un barbat le poate transmite unei femei in timpul unui act sexual, chiar daca el nu prezinta simptome:Gonoreea este cauzată de o bacterie numita Neisseria gonorrhoeae și afectează țesutul mucos al zonei genitale.Simptomele la femeiDeși primele simptome pot fi ușoare, în cele din urmă pot aparea sangerari, secreții vaginale și chiar se pot dezvolta boli inflamatorii pelvine care provoacă probleme de fertilitate.Simptome la bărbațiPoate fi asimptomatic, deși poate provoca urinare dureroasă și scurgeri din penis.Tratamentul - Antibiotice pentru ambii parteneriEste o infecție silențioasă, deoarece nu are simptome în majoritatea cazurilor și singura modalitate de a afla este printr-un test.Simptome la femeiSecretii vaginale abundente, urinare dureroasă și boala inflamatorie pelvină care poate duce la probleme de fertilitateSimptome la bărbațiScurgere neobișnuită din penis, urinare dureroasă sau edem testicular. În majoritatea cazurilor, explică specialiștii, acesta nu implică mai multe probleme de sănătate. Tratamentul consta in antibiotice pentru ambii parteneri.Este cauzat de virusul herpes simplex, care rămâne în organism pentru totdeauna. Nu are leac! Simptome pentru ambele sexe. Se manifestă cu focare de răni sau blistere în zona genitală care, în timp, sunt distanțate și se îndreaptă către faze latente lungi (de ani). Daca la barbati se poate manifesta printr-o durere inconfortabila, la emei poate avea consecinte mai complicate. In cazul femeilor insarcinate, poate aparea un avort sau o nastere prematura. În plus, virusul ar putea fi transmis copilului în timpul nașterii. Tratamentul. Nu există un tratament specific, simptomele sunt tratate.Se naște din bacteria numită Treponema pallidum. Cel mai periculos lucru despre sifilis este faptul că nu se vede cu ochiul liber, de fapt în multe cazuri apare ca o iritație moderată care dispare de la sine, dar consecințele sunt mult mai mari decât o erupție cutanată. Simptome pentru ambele sexe. Provoacă cancre sifilitic (ulcer), diseminarea erupției cutanate (erupții cutanate), precum si afecțiuni neurologice și cardiovasculare in stadii avansate.Tratamentul. Antibiotice pentru ambii parteneriDeși afectează atât bărbații, cât și femeile, responsabilitatea prevenirii sale prin vaccinare revine în primul rând femeilor care sunt vaccinate.Simptome. Poate fi asimptomatic, dar negi și condiloame pot apărea și pot duce la cancer dacă nu există control ginecologic.Tratamentul. Odată contractat, nu există tratament pentru a pune capăt virusului, deși leziunile pot fi îndepărtate și tratate. Majoritatea BTS nu prezintă niciun simptom, motiv pentru care este necesar ca fiecare femeie care are o viață sexuală activă să meargă la medicul ginecolog de două ori pe an sau cel puțin o dată pe an să facă un examen complet și să excludă orice boală.