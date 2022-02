Bolile care nu mai sunt compatible cu sofatul. Lista afectiunilor a fost actualizata in 2022

Vesti proaste pentru soferii care sufera de anumite afectiuni! Noul Cod Rutier a fost modificat, iar acum soferii care sufera de unele boli nu vor mai putea urca la volan. Pe lista au fost adaugate in 2022 noi afectiuni.Astfel, soferii care sufera de diabet, afectiuni cardiovasculare, apnee sau boli respiratorii vor avea nevoie de un aviz special de la medicul specialist pentru a putea conduce in continuare. Medicii sunt obligati sa raporteze orice afectiune incompatibil cu sofatul si sa trimita pacient la un centru de testarea autorizat. Soferii care vor fi declarati inapti vor trebui sa predea permisul in trei zile.De asemenea, şoferii care nu trec controlul medical obligatoriu nu vor avea dreptul să conducă, iar permisul lor va fi suspendat. De exemplu, cei care au epilepsie pot să se urce la volan doar dacă sunt monitorizați timp de cinci ani și nu au nici o criză în această perioadă, iar şoferii cu probleme renale grave, handicap locomotor sau care suferă de apnee în somn pot conduce doar cu un aviz medical!boli ale aparatului respirator – permisul se poate obține după un aviz favorabil din partea unei unități sanitare autorizate;stimulator cardiac sau antecedente de infarct miocardic – permisul se poate obține în urma unui aviz din partea medicului;boli cardiovasculare, inclusiv angina pectorală de repaus sau de emoție;tulburări mintale;diabet zaharat, afecțiuni locomotorii, afecțiuni ale auzului și apnee;probleme neurologice, precum epilepsie;afecțiuni renale;probleme cu alcoolul sau drogurile;probleme cu vederea. Pentru pierderea temporară a vederii, conducătorul auto trebuie să aștepte cel puțin șase luni;