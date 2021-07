Bomba! Plangere penala pe numele lui Florin Citu. I se aduc acuzatii grave

Grecia a trecut pe lista rosie in ceea ce priveste riscul epidemiologic, dupa ce a ajuns la o rată de incidență de 3,46 la mie. Românii nevaccinați împotriva coronavirusului care se întorc de acolo vor intra în carantină pentru 14 zile,

Caz socat astazi in Capitala! Un barbat a fost muscat de un sobolan chiar in centrul Bucurestiului. Acesta a ajuns de urgenta la spital, unde medicii i-au administrat imediat tratament. Incidentul a avut loc marți în jurul orei 19, lângă parcul Grădina Icoanei, în

Autoritatile se pregatesc deja pentru valul patru al pandemiei de coronavirus, dupa ce varianta Delta s-a raspandit in intreaga lume, iar cazurile au crescut enorm in ultimele saptamani. Expertii in sanatate vehiculeaza ca Romania ar putea ajunge, la fel ca toamna trecuta, intr-o situatie critica.