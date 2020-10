Bucurestiul a depasit rata de infectare de 3 la mia de locuitori

Incidenta cumulata a cazurilor de coronavirus din ultimele 14 zile a depasit 3,11 la mia de locuitori.Potrivit INSP, in saptamana 5 - 11 octombrie, 35.4% din totalul cazurilor s-au inregistrat in Bucuresti, Iasi, Bacau, Timis si Cluj. 27.6% din totalul deceselor au fost inregistrate in Bucuresti, Prahova, Alba, Arad si Olt.In 31 judete si Capitala se inregistreaza o rata de incidenta cumulata peste 100/100.000 locuitori, iar 1 din 29 din totalul cazurilor a fost inregistrat la personal medical.