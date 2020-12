Bucurestiul intra in carantina? Anuntul facut de Nicusor Dan

Vlad Voiculescu, viitor viceprimar al Bucurestiului si consilier general, in prezent, a anuntat ca va discuta cu primarul Capitalei despre posibilitatea instituirii carantinei.„Aproape 10 mii de cazuri in ultimele sapte zile. Sectiile ATI sunt pline in spitalele din Bucuresti, asta stim deja. Daca lucrurile continua asa, cu siguranta, nu par sa mearga in directia buna, va trebui luata in considerare, inclusiv, solicitarea de carantina.” , declara ieri, Vlad Voiculescu, la EuropaFM.Nicusor Dan, primarul general al Capitalei, sustine ca, pentru moment este exclusa carantinarea Capitalei. Acesta a precizat ca rata de infectare nu a ajuns la nivelul la care se instituie aceasta masura.“Nicidecum Bucurestiul nu intra in carantina. (...) Pentru moment, nu se pune aceasta problema. (...) Carantina se impune cand un anumit indicator, pe care am invatat cu totii sa il calculam acum, trece de un anumit nivel. Nu suntem inca acolo. Indicatorul acesta spune in linii mari cate persoane sunt infectate intr-o localitate, in cazul nostru in Bucuresti. Acest indicator pentru Bucuresti este undeva in jur de 6 si nu se impune in acest moment carantinarea. O sa vedem ce se va intampla in zilele viitoare. Eu sper ca acest indicator sa reusim sa il mentinem la nivelul la care este”, a spus Primarul Capitalei, Nicusor Dan, dupa declaratiile facute de Vlad Voiculescu, potrivit realitatea.net.In Bucuresti, numarul total al infectarilor, de la inceputul epidemiei, a ajuns la 77.796, cel mai ridicat nivel din tara.La fel este si numarul infectarilor zilnice, pentru marti raportandu-se tot un bilant ridicat in Capitala - 1.946. Rata de infectare in Capitala se mentine in continuare ridicata, in ultimele saptamani, incidenta cumulata la 1.000 de locuitori fiind marti de 6,56, egala cu cea raportata in urma cu doua saptamani - 6,55. Pe 24 noiembrie, numarul infectarilor ajunsese la 60.859 de cazuri, cu o crestere zilnica la acea data de 1.147 de imbolnaviri.