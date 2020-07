Articole recomandate

Restaurantele raman inchise, a anuntat premierul Romaniei Restaurantele vor ramane inchise si in perioada urmatoare, in contextul in care Romania inregistreaza o crestere alarmanta a numarului de cazuri noi de coronavirus, a explicat premierul Romaniei, Ludovic Orban. "Atat timp cat nu reusim sa inregistram un trend descendent in ceea ce priveste

Bucurestiul, pe primul loc in tara la numarul infectiilor cu COVID-19 Numarul cazurilor de infectari cu noul coronavirus prin transmitere comunitara este in continua crestere. Autoritatile iau in calcul chiar carantinarea unor zone daca numarul infectarilor va fi tot mai mare. La ultimul raport, Bucureștiul figurează cu 4.360 de cazuri de

Sfantul Ilie: traditii si superstitii. Ce este bine sa faci? Sfantul Ilie se celebreaza in fiecare an pe 20 iulie. Sfantul Ilie este cel care a salvat poporul Israel prin rugaciunea sa, aducand astfel ploaie dupa trei ani si jumatate de seceta. Ziua de Sfantul Ilie este recunoscuta in traditia populara ca o zi plina de traditii si superstitii. Una

Capitala, fara locuri libere la Terapie Intensiva Numarul cazurilor de imbolnaviri cu noul coronavirus este in continua crestere in Romania. Ieri, 17 iulie, a fost atins un nou record de imbolnaviri in doar 24 de ore: 777 de noi cazuri. La nivel national, potivit ultimei raportari facut ieri de Grupul de Comunicare Strategica, 261 de