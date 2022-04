Buget mai mic pentru Masa de Paste. Ce cumpara romanii si cat vor cheltui?

Scumpirile pe banda rulanta din ultima perioada, criza post-COVID-19, contextul economic international si instabilitatea pietelor sunt resimtite din plin de romani. Bugetul familiei are de suferit, iar multi se gandesc de doua ori inainte de a face unele cheltuieli. Masa festiva de Paste va fi mai saraca in bucate, cu un buget mai redus. Un sondaj realizat la comanda Obor21.ro, prima cooperativa taraneasca digitala din Romania, arata ca anul acesta romanii vor aloca intre 200 si 500 de lei pentru cumparaturile din preajma sarbatorilor Pascale.Desi bugetul este redus, romanii nu vor sa renunte la traditii. Tocmai de aceea, carnea de miel este nelipsita de la masa de Pasti, cantitatile variind in functie de buzunarul fiecaruia. In privinta pretului, diferentele sunt foarte mari de la crescator la supermarket. Astfel, in prezent mielul se vinde cu 17 lei/kg/viu, dar cei care aleg sa cumpere o carcasa din magazine vor plati pana la 40 de lei. Pretul este influentat de cerere. Pe piata interna, cererea este redusa. Cele mai multe animale ajung in export.In preajma sarbatorilor Pascale, 80% dintre romani aleg carnea de miel. Totusi, sunt si clienti care opteaza pentru varianta ied, iepure, vita, carne de pui sau porc. Potrivit Obor21.ro, este asteptata o triplare in vanzarile de carne de miel si ied in urmatoarele doua saptamani.Sondajul Omnibus, realizat pe un esantion national de 856 respondenti, in perioada 23-29 martie 2022 arata ca:- 38% dintre respondenti au declarat ca anul acesta vor aloca pana in 200 de lei pentru cumparaturi de carne dedicate Pastelui- 27% au vor aloca intre 200-300 de lei- 19% au stabilit un buget intre 300-500 lei.