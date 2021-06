Bugetarii nu mai au voie sa cumuleze pensia cu salariu de stat. Saptamana viitoare intra in vigoare legea

Mii de salariati trebuie sa decida in cateva zile ce vor alege in continuare: pensia sau salariul de stat. De saptamana viitoare intra in vigoare legea care interzice cumulul acestor doua venituri, a anuntat premierul Florin Citu.„Interzicerea cumulului pensiei cu salariul de la stat se va aproba săptămâna viitoare”, a explicat Florin Cîţu, la finalul şedinţei de joi a Guvernului.Premierul a precizat că, în forma actuală a proiectului, este prevăzută și vârsta de 70 de ani pentru angajații care își doresc să rămână în activitate și lucrează în sectorul public și privat.„Deocamdată proiectul de lege vorbeşte doar de 70 de ani. Nu cred că putem să discriminăm între privat şi sectorul public, dar dacă parlamentul găseşte cadrul legal să modifice, să fie mai flexibil, bineînţeles. Este varianta cu care noi mergem în Parlament”, a completat prim-ministrul.Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat ca exista 4 milioane de pensionari în sistemul public, 107.000 de pensionari anticipat cu penalizare sau fără, plus aproximativ 900.000 de beneficiar de pensie de invaliditate sau de urmaș.„Cifrele arată că avem 4 milioane de pensionari în sistemul public, 107.000 de pensionari anticipat cu penalizare sau fără, plus aproximativ 900.000 de beneficiar de pensie de invaliditate sau de urmaș. Dintre toți aceștia, peste 200.000, după momentul pensionării, optează să lucreze. Cred că se raportează la varianta de vârstă de pensionare oarecum ca la un beneficiu pe care îl au și nu ca la un moment în care viața activă se încheie și după aceea beneficiezi de drepturi în urma unei vieți de muncă. Provocarea noastră este să creștem și să impulsionăm viața activă”, a declarat Raluca Turcan, la Digi24.