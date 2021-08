Bulgaria a intrat in zona galbena! Reguli noi pentru turisti

Astfel, odata ce va intra in zona galbena, turistii care vor sa mearga in Bulgaria trebuie sa se testeze la intoarcerea in Romania sau sa prezinte test PCR negativ la granita efectuat in ultimele 24 de ore. Minorii sub 6 ani nu sunt supuși regulilor.Comercianții din stațiunile de pe litoralul bulgăresc sunt nemulțumiți de absența turiștilor bogați din Rusia, Marea Britanie, Franța, țările scandinave și alte țări occidentale. "În locul lor au venit românii, care nu cumpără nimic."„Situația este foarte proastă, în mod special pentru magazinul meu. Eu vând încălțăminte produsă special pentru turiștii ruși, dar aceștia lipsesc. În locul lor au venit românii, care nu cumpără nimic. Există și tineri care nu fac deloc cumpărături, merg doar prin localuri”, s-a plâns un comerciant din Sunny Beach pentru postul public de radio de la Sofia.