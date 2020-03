Buna Vestire: traditii si obiceiuri. Ce este bine sa faci

Se spune, spre exemplu, ca cel care mananca peste de Buna Vestire se va simti tot anul precum pestele in apa. Adica, bine!Cel mai mare pacat in aceasta zi este ca oamenii sa se certe intre ei. Traditia spune ca, in aceasta zi aducatoare de veste minunata, oamenii nu au voie sa se certe, fiind mare pacat.Strabunii credeau ca cine se cearta in aceasta zi va avea necazuri tot anul.In Bucovina nu se pun oua la closca de Buna Vestire, deoarece se considera ca puii ar putea iesi cu doua capete si patru picioare. Strabunii credeau ca pescarii nu au voie de Buna Vestire sa arunce mamaliga in apa, pentru ca mor pestii.Ziua de Buna Vestire este cunoscuta si ca Ziua Cucului, deoarece cucul incepe sa cante si astfel anunta sosirea efectiva a primaverii.De asemenea, in anumite parti, oamenii numara de cate ori a cantat cucul pentru a sti cati ani va mai trai.In plus, in alte zone ale tarii, se obisnuieste ca fetele de maritat si flacaii sa intrebe cucul cand se vor casatori: “Cucule voinicule/Cati ani imi vei da/Pana m-oi insura/marita?”. Daca se intampla ca dupa rostirea acestor cuvinte sa cante cucul, inseamna ca va mai astepta un an. Daca nu se auzea, inseamna ca va urma o casatorie in acel an.Mai mult, craca pe care a cantat cucul de ziua sa era taiata si pusa in scaldatoarea fetelor, in speranta ca flacaii nu le vor ocoli.Tot de Buna Vestire ar incepe sa soseasca in tara randunelele.De asemenea, in aceasta zi este bine sa se puna pe pragul casei paine si sare pentru hrana ingerilor.In anumite zone ale tarii, pentru a avea roade bogate, pomii se amenintau cu toporul si se stropeau cu tuica.De Buna Vestire se poate ara, insa nu se poate semana, ca sa nu manance pasarile boabele de sub brazda.Tot de Buna Vestire, gospodinele din Maramures aduna lucrurile care nu mai sunt de folos de prin curti si le dau foc. Acest ritual este cunoscut drept Noaptea focurilor si este practicat la fiecare casa maramureseana, el durand pana dupa miezul noptii sau chiar pana in zori.