Burger King deschide al patrulea restaurant la Bucuresti

Restaurantul va fi situat in partea de sud a orasului in centrul comercial BIG Berceni.In luna aprilie a acestui an, AmRest Holdings a deschis al treilea restaurant Burger King in Bucuresti, in zona Pietei Universitatii.Avand in vedere conditiile pandemice, acest restaurant oferea doar servicii de livrare a alimentelor.Grupul polonez opereaza marci francize precum KFC, Pizza Hut, Starbucks si Burger King, marci de proprietate precum Sushi Shop, La Tagliatella, Bacoa, Blue Frog si KABB, precum si brandul virtual Pokai.In Romania opereaza lantul de cafenele Starbucks si, incepand din acest an, lantul de restaurante Burger King.