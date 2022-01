Butonul secret pe care il au telefoanele Iphone. Clipul care face senzatie pe Tik Tok

Nu este vorba despre un buton fizic, ci de unul incorporat in telefon, de aceea nu foarte multi posesori ai acestor telefoane stiu de existenta lui. ”Da, există un buton secret pe spatele iPhone-ului tău.”, a declarat Elly, pe rețeaua de socializare.E, de fapt, vorba de funcția Back Tap – una prin care spatele telefonului tău devine una tactilă. Astfel, poți atinge cu degetul pentru a activa rapid diverse funcții ale telefonului fără să mai fie nevoie să intri efectiv în meniurile specifice.Pentru a activa acest buton si functiile sale trebuie sa intri in Setari, apoi in Accesibilitate, urmat de Atinge, apoi derulați în jos în jos, unde puteți face clic pe Atingeți înapoi. Aici, puteți alege dacă doriți să apăsați sigla o dată sau de două ori pentru a o activa și ce comenzi rapide doriți să facă, cum ar fi deschiderea anumitor aplicații, fotografierea și pornirea lanternei.