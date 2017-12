Cadouri de Mos Craciun pentru intreaga familie

De la mic la mare, gadgeturile sunt pe placul tuturor! Vrei sa-ti surprinzi sotul, parintii sau copiii in luna Decembrie? Gadgeturile reprezinta cele mai dorite cadouri de Mos Craciun, de catre toti membrii familiei. Asa ca nu-i mai intreba ce-si doresc sa le aduca Mosu’, ofera-le tu cele mai cool si practice gadgeturi de laPentru ca se apropie iarna, o caciula smart poate fi o alegere cu adevarat inteligenta in materie de. Conectezi caciula la smartphone prin Bluetooth, bagi mainile in buzunar si poti pleca linistit in oras, sa admiri luminile de Sarbatori. Te plimbi prin zapada si asculti colindele preferate in acelasi timp, cu ajutorul castilor incorporate. In plus, gadgetul iti permite sa vorbesti la telefon fara a scoate mainile din buzunar, atunci cand afara este ger. Arata-le celor dragi ca te-ai gandit la cele mai cool si practice cadouri de Mos Craciun pentru ei!Perfect pentru toti barbatii carora le place sa conduca, acest gadget este unul din cadourile de Mos Craciun pe care trebuie sa le ai in vedere pentru sotul sau tatal tau! Camera auto DVR FULL HD 5Mpx iti ofera posibilitatea de a filma neregulile din trafic, pentru dovezi in caz de accidente sau alte probleme rutiere. Gadgetul dispune de G-senzor de blocare automata antisoc si detector de miscare pentru pornire automata la plecarea de pe loc. Camera functioneaza atat pe timp de noapte, cat si pe timpul zilei, are o dimensiune redusa si ventuza de prindere pe parbriz.Din seria de gadgeturi pentru copiii cool, unul din cadourile de Mos Craciun recomandate pentru acestia sunt castile cu fir Smiley Face. Acest model amuzant de casti este confectionat dintr-un material foarte moale si confortabil, potrivit pentru pielea sensibila a celor mici. Perfecte atat pentru baietei, cat si pentru fetite, castile au un design atractiv, sunt portabile si ofera o calitate extraordinara a sunetului. Forma lor inovativa acopera total urechea si izoleaza perfect sunetul exterior. In plus, gadgetul este o varianta de cadouri de Mos Craciun pentru copii accesibila oricui, datorita pretului avantajos.Deoarece Craciunul este in primul rand sarbatoarea copiilor, fa-i sa se simta cu adevarat unici si ofera-le cele mai cool cadouri de Mos Craciun! Cu aceste sireturi luminoase LED multicolore, micutul tau va face senzatie ori de cate ori isi va accesoriza incaltamintea cu ele. Acestea ii vor da un aer de Craciun, prin modul de luminare flashing care emite flash-uri intermitente de lumina, asemenea unei instalatii. Cel mic va fi cu siguranta innebunit dupa acest cadou!Iata unul din cadourile de Mos Craciun ideale atat pentru femei, cat si pentru intreaga familie! Aceasta patura electrica poate fi utila pentru oricine in sezonul rece. Gadgetul dispune de doua trepte de incalzire, iar in doar 30 de minute vei scapa de senzatia de frig – fie ca te afli cu familia la munte, fie ca patura obisnuita pe care o ai acasa este prea subtire pentru noptile geroase. Datorita telecomenzii detasabile, patura electrica se poate spala fara probleme, fiind confectionata dintr-un material de calitate moale si pufos.