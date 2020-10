Cadrele medicale din scolile care intra in scenariul rosu, detasate in spitalele COVID

"Medicii si cadrele medicale de la scolile inchise vor fi detasati la spitalele care trateaza pacienti Covid", a anuntat prefectul George Cojanu, precizand ca Directia de Sanatate Publica stie despre cate cadre medicale sunt la scolile din Bucuresti. De asemenea, el a precizat ca spitalul modular ridicat in curtea Spitalului Elias va primi cadre medicale de la Elias si de la Spitalul de Urgenta Floreasca, lipsa personalului medical fiind una din marile probleme ale crizei pe care o traversam.Ca urmare a cresterii cazurilor de coronavirus si a numarului tot mai mare de pacienti care au nevoie de internare in spital, prefectul Gheorghe Cojocaru a anuntat ca la Spitalul Colentina vor putea fi internati pacienti Covid.”In Bucuresti nu mai sunt locuri la ATI, e o problema grava. Dl Arafat ne-a informat ca a semnat un document. Maine (luni -n.red.), Spitalul Colentina intra in totalitate pentru bolnavii de Covid. E vorba de vreo 300-400 de locuri.La Terapie Intensiva nu se stie numarul. Se fac eforturi pentru cat mai multe locuri la Terapie Intensiva.Era un spital modular la Elias si functiona cu sincope, nu erau asigurati cu cadre medicale. S-a dat dispozitia ca spitalele Floreasca si Elias sa asigure cadrele medicale”, a declarat prefectul Capitalei.