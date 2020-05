Calator in Bucuresti: descopera la pas Calea Victoriei

Daca strazile si-ar putea spune povestile, Calea Victoriei ar avea cu siguranta o istorie lunga de impartasit. Una dintre cele mai vechi si frumoase strazi din Bucuresti , Calea Victoriei este locul unde orasul isi afiseaza palatele elegante, isi invita locuitorii si vizitatorii la teatru, muzee si concerte. Pornim de la Natiunile Unite pana la Piata Victoriei pentru a o cunoaste mai bine.Cunoscuta astazi drept Calea Victoriei, strada leaga inceputurile sale de numele domnitorului roman Constantin Brancoveanu. In 1692, a construit un drum care sa-si lege mosia pe malul Dambovitei, la mosia din Mogosoaia, unde va construi un palat in 1702. Soseaua era pavata cu grinzi de lemn, de unde si numele de atunci, Podul Mogosoaia. Drumul a fost redenumit Calea Victoriei abia in 1878, dupa Razboiul de Independenta, cand trupele romane victorioase si-au facut intrarea triumfala in Capitala aici. S-a pastrat putin din configuratia initiala, dar aproape fiecare cladire de astazi are o istorie care o leaga de perioadele anterioare ale drumului.In fata Muzeului National de Istorie a Romaniei se gaseste cladirea fostului Palat Postal, deschis in 1900. Palatul, construit pe un teren pe care Brancoveanu a construit un han numit Constantin Voda, aminteste in arhitectura oficiului postal din Geneva. Fatada eleganta, cu porticul sustinut de 10 coloane dorice, este astazi un loc preferat pentru pasionatii de fotografie. In interior, muzeul isi asteapta vizitatorii sa descopere piese importante din tezaurul istoric al Romaniei - printre ele, comoara princiara getica de la Cucuteni-Baiceni, rochia de aur printic Getic de la Cotofenesti, bratarile de aur dacice descoperite la Sarmizegetusa si obiecte si bijuterii din Casa Regala a Romaniei - precum si o replica a Coloanei lui Traian din Roma. In partea opusa, ne atrage atentia Palatul Casei Depozitelor, Transporturilor si Economiei - Palatul CEC.Constructia sa a inceput in 1897, pe locul manastirii si hanului Sfantului Ioan cel Mare, asezari restaurate de Constantin Brancoveanu in 1702 - 1703. La fel ca multe cladiri de pe Calea Victoriei, palatul reflecta admiratia epocii pentru cultura franceza - a fost construit dupa planurile arhitectului Paul Gottereau, cu elemente tipice ale arhitecturii franceze de la sfarsitul secolului XIX.Cupola sa centrala, din sticla si metal, este unul dintre elementele usor de recunoscut ale unei cladiri simbol ale Capitalei si unul dintre cele mai solide, neafectate de elementele cutremurului, care au schimbat aspectul orasului in alte zone.Putin mai departe, strada Stavropoleos face legatura cu Centrul Vechi al orasului. Aici gasim Caru cu Bere, foarte popular printre turisti si nu numai. Cladirea restaurantului, cu o istorie de peste 130 de ani, a fost construita in stil neogotic, parterul fiind bogat decorat cu tablouri, vitralii, mozaicuri si panouri sculptate.Pe aceeasi strada, la cativa pasi, gasim Biserica Stavropoleos, o oaza de liniste neasteptata intr-o parte destul de agitata a orasului.In interior auziti Misa duminicala. In curte, mai multi turisti fotografiaza detaliile arhitecturale ale acestui monument construit in stil brancovenesc. Biserica a fost construita in 1724, in timpul domniei lui Nicolae Mavrocordat, si marturiseste locul initial, care a inclus si un han si mai multe anexe, demolate la sfarsitul secolului al XIX-lea. Cand parasesc curtea bisericii, unii copii isi asteapta parintii, in timp ce alti turisti fotografiaza zona, unul plin de detalii interesante si locul perfect pentru a face o poza a Palatului CEC.