Calvarul prin care trece fostul sot al tinerei din Timisoara dupa tragedie

Alina Randi, o cunoscuta cantareata din zona de Vest, a marturisit ca Alex s-a transformat intr-o stana de piatra. Mama Alinei Randi este prietena buna cu mama lui Alex.„Trebuie să vă spun din capul locului că nu am fost niciodată prietena Iuliei Bili, cea care s-a stins zilele trecute. Nu eram prietena ei, nici nu o cunoaștem prea mult. Mama mea e foarte bună amică cu mama lui Alex Bili, soțul tinerei care a murit. A fost și la nunta lor, și la botezul unuia dintre copiii lor.Pe de altă parte, nimeni nu are vreo explicație pentru cele întâmplate.E o tragedie care a marcat un oraș, dacă nu cumva o țară întreagă! Nimeni nu cred că știe ce a fost, cum a fost. Am văzut tot felul de scenarii prin presă, dar nu pot să-mi dau cu presupusul. Personal, nu cunosc ca cineva s-o fi șantajat sentimental pe Iuliana.Nici nu am discutat vreodată cu cineva pe acest subiect. Nici măcar cu Alex, capul familiei îndoliate, care e un apropiat al familiei noastre, ne cunoaștem de când eram copii!”, a început ea seria declarațiilor pentru impact.ro. Alina Radi a marturisit ca Alex este in stare de soc si nu isi poate reveni. Barbatul nu scoate niciun cuvant. Este pur si simplu distrus de durere.„E stană de piatră! Stă cu ochii ațintiți într-un punct fix sau privește în gol și nu scoate cu orele niciun cuvânt. Am fost joi seara la capela unde sunt cei depuși cei trei, fiindcă Iulia Bili și copiii vor fi îngropați împreună în același coșciug.Iar pe cruce e trecut acest nume, Iulia Bili! Acolo era și el și nu am putut schimba mai mult de două sau trei cuvinte. Am spus-o și o repet, omul ăsta și-a iubit ca un nebun soția și copiii. Sper că va putea să depășească aceste momente de chin!”