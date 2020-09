Campania COOL4SKIN si-a atins obiectivul - turistii au avut parte de o vacanta in siguranta pe Shut Up, Beach, cea mai cool plaja din Mamaia!

Sute de turisti, care au ales litoralul romanesc pentru vacanta de vara, s-au bucurat in weekend-urile celei mai fierbinti luni a anului de beneficiile- vacanta in siguranta la malul marii, unde specialistii de la Skinmed Clinic si reprezentantii Bioderma au oferit gratuit asistenta medicala/dermatoscopii si fotoprotectie avansata. Cei mai norocosi dintre cei preocupati de sanatatea pielii lor au castigat premii-surpriza la tombolele pregatite de catre organizatori.Campaniasustine sanatatea si frumusetea pielii, prin responsabilizarea oamenilor in privinta expunerii corecte la soare, acel prieten minunat care, daca ii dai prea mult nas, iti poate deveni foarte usor dusman.Alaturi de medicii de lasi de reprezentantiila maratonul “Cheama soarele la joaca in siguranta!” au alergat vedete si influenceri care au inteles importanta ingrijirii corecte a pielii atunci cand ne aflam in bataia razelor solare si necesitatea controalelor periodice ale pielii.(vedeta Antena 1),(designer vestimentar), sportivii(campioana olimpica gimnastica),(cantareata muzica populara),(campioana nationala, europeana si mondiala la karate / instructor de fitness),(vicecampion national la kaiac-canoe),(cel mai popular jandarm de la Exatlon Romania),(finalist Exatlon Romania, sezonul 3),(Exatlon, sezonul 3) si faimoasaaka Kiki (Exatlon Romania si instructor de fitness) au fost prezenti pe Shut Up, Beach, cea mai mare, mai frumoasa si mai sigura plaja de pe litoralul romanesc, unde absolut toate masurile anti Covid 19 au fost si sunt respectate cu strictete!in cadrul, initiatoarea campaniei: “Sunt incantata ca acest proiect si-a dovedit utilitatea in randul iubitorilor de soare. Cum educatia ne ajuta sa constientizam ce e mai bine/bun pentru noi, am ganditca pe o oportunitate de a intelege principiul “a preveni e mai usor decat a trata”. Pe parcursul celor cinci weekend-uri, cat a durat campania, am intalnit pe plaja atat persoane sanatoase, responsabile, cat si persoane care s-au prezentat la banculcu arsuri solare, cu hiperpigmentari pe diferite zone ale corpului si, din pacate, chiar cu cancer avansat al pielii (un tanar de doar 30 de ani, care nu se prezentase niciodata la un control de specialitate!). Prinam reusit sa informam sute de oameni asupra pericolelor expunerii necontrolate la soare, sa evidentiem rolul preventiei oricarei afectiuni grave specifice verii, sa depistam afectiunile serioase, care necesita control periodic si/sau tratament de specialitate. Vreau sa multumesc partenerilor nostri Bioderma si Shut Up, Beach pentru deschidere si implicare, vedetelor si influencerilor pentru suport, dar si tuturor celor care, cu incredere si curaj, si-au adus pielea la control desi venisera sa se distreze! Extrem de important este sa intelegem cu totii ca riscurile expunerii incorecte la soare nu se termina o data cu vara, fotoprotectia solara fiind un must in orice anotimp, inclusiv iarna.”La final de, nu uitati ca:Protectia solara este pentru TOATE SEZOANELE, nu doar pentru vara si nu doar pentru plajaSPF-ul 50+ este OBLIGATORIU la plaja sau expunere prelungita la soareMelanomul este o boala nemiloasa, care se dezvolta fara simptome majore si apoi evolueaza foarte agresiv - depistata insa de timpuriu, cu ajutorul dermatoscopiilor, are sanse de vindecare de peste 95%Gasiti resurse informative despre ingrijirea pielii in orice sezon si prevenirea melanomului si a altor boli cutanate pe