Cand este Inaltarea Domnului 2019. Cand se vopsesc ouale si ce se da de pomana. Acatistul Inaltarii Domnului

Mai multe despre traditiile si obiceiurile din aceasta zi sfanta gasesti aici. In 2019, Inaltarea Domnului se sarbatoreste joi, 5 iunie 2019 (ortodocsi), in timp ce la catolicieste joi, 30 mai 2019.Spre deosebire de Pasti, cand ouale se inrosesc in Joia Mare, pentru Inaltarea Domnului, ouale se vopsesc chiar in ziua sarbatorii. Este ultima zi din an in care se mai vopsesc si se impart ouarosii. Ouale se duc la Biserica, iar la sfarsitul slujbei se dau de pomana saracilor.In ziua Inaltarii Domnului se da de poaman pentru cei trecuti in nefiinta. Se imparte paine calda, pasca, placinte, branza, ceapa verde, dar si rachiu. Se spune ca cerurile sunt deschise pana in ziua de Inaltare, iar sufletul mortilor care au venit acasa in ziua de Pasti se reintord din nou in Rai, iar bucatele date in aceasta zi de pomana sunt merindele pe care mortii le iau la intoarcerea in ceruri.