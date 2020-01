Cand incepe Postul Pastelui 2020? Ce trebuie sa stie toti credinciosii. Rugaciune Postul Pastelui

Duminica, 23 februarie 2020, este lasata secului de carne (Duminica Infricosatoarei Judecati). Timp de inca o saptamana, crestinii mai au voie sa consume branza. Peste o saptamana, duminica1 martie 2019, este lasata secului de branza (Duminica Izgonirii lui Adam din Rai). Din acest moment incepe Postul Pastelui 2020, ce va dura pana sambata, 19 aprilie 2020. Duminica, 19 aprilie 2019, este prima zi din Pastele Ortodox.Spre deosebire de Postul Craciunului care este mai bland si are multe dezlegari la peste, Postul Pastelui este mult mai aspru. Zillele in care se da dezlegare la peste sunt 25 martie (BunaVestire) si duminica, 12 aprilie (Intrarea Domnului in Ierusalim – Floriile). Mai mult, in Saptamana Mare se mananca numai seara, paine si apa. Iar in Vinerea Mare se tinepost negru.In postul Pastelui nu se consuma carne sau lactate. De asemenea, credinciosi trebuie sa-ti tina in frau gandurile necurate si poftele. Nu este bine sa faci petreceri, fapte rele sau sa vorbesti de rau pe cineva.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.