Cand pica Pastele in 2021

Așadar, Paștele ortodox are loc anual în duminca următoare lunii pline, mai exact, după ce are loc echinocţiul de primăvară. Totodată, creștinii trebuie să știe că în cazul în care duminica respectivă are loc odată cu Paștele iudeilor, sărbătoarea va avea loc în duminica ce urmează.Astfel, anul acesta, în 2021, Paștele Ortodox va avea loc pe data de 2 mai. Paștele Catolic este stabilit într-o altă dată față de Paștele Ortodox. Anul acesta sărbătoarea va avea loc pe data de 4 aprilie.