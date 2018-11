Cand se aprind luminitele de sarbatori in Capitala

Targul de Craciun din București, amenajat in Piata Constitutiei, se va deschide vineri, 30 noiembrie.Tot in aceeași zi, de la ora 19, se vor aprinde și luminitele de Craciun din Capitala. „Municipiului Bucuresti organizeaza „Targul de Craciun Oficial al Capitalei, intre 30 noiembrie – 26 decembrie 2018, in Piata Constitutiei, cel mai mare targ de Craciun din Romania, care atrage anual peste 1 milion de vizitatori din tara si din strainatate. Targul este deschis zilnic intre orele 10:00 – 22:00”, a anuntat Primaria Capitalei, intr-un comunicat. Tot vineri, de la ora 19, se vor aprinde și luminitele de Craciun in București.„Vineri, 30 noiembrie, de la ora 19:00, din Piata Constitutiei se va aprinde, ca in fiecare an, iluminatul festiv, care va da startul Sarbatorilor de iarna in Capitala, colorand cele mai importante artere ale orasului. (…) Timp de aproape o luna, Targul de Craciun Bucuresti reprezinta o destinatie de neratat pentru cei care vor sa experimenteze un Craciun traditional, fiind un targ dedicat intregii familii. Vizitatorii se pot bucura de concerte si spectacole ale celor mai apreciati artisti nationali, de un targ traditional format din 129 de casute cu decoratiuni si produse de sezon, precum si de o zona gastronomica unde pot degusta preparate romanesti autentice”, mai transmite PMB.