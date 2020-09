Cand trecem la ora de iarna

Aceasta este oficial cea mai lunga zi din an, avand 25 de ore. Ora de iarna va dura pana in ultimul weekend din luna martie, cand vom trece din nou, la ora de vara.Mecanismul prin care se schimba ora, primavara si toamna, este folosit in peste 100 de tari din lumea intreaga. Romania a aderat la ora de vara in 1932.In urma cu cativa ani, Comisia Europeana a propus la renuntarea schimbarii sezoniere a orei in Europa. Fiecare stat in parte urmeaza sa decida daca renunta la schimbarea orei si are decizia de a alege daca va adopta in mod permanent ora de vara sau pe cea de iarna. Astfel, statele care decid sa renunte la schimbarea orei vor face aceasta schimbare in 2021. Cei care decid sa adopte ora de vara vor face ultima modificare a orei in primavara anului 2021, iar cei care doresc sa ramana la ora de iarna, vor face ultima modificare a orei in octombrie 2021.Trecerea la ora de iarna poate provoca tulburari ale bioritmului, informeaza stirileprotv.ro. Perturbarile produse de trecerea la ora de iarna constau in tulburari ale somnului, schimbarea apetitului, schimbari de dispozitie, si probleme de concentrare.Aceasta schimbare duce in general la modificari ale ritmului cotidian si afecteaza sanatatea in primele doua saptamani, pana cand organismul se adapteaza complet. Medicii sustin ca in aceasta perioada ne putem simti mai obositi si lipsiti de energie. Totodata, noaptea mai lunga poate duce la depresie, iar cei care sufera de aceasta afectiune pot deveni mai sensibili.