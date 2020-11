Cand va fi inmormantata actrita Draga Olteanu Matei

Draga Olteanu Matei a murit in noaptea de marti spre miercuri, la varsta de 87 de ani. Aceasta se afla internata in stare grava la spitalul Sfantul Spiridon din Iasi, la sectia de Terapie Intensiva. Actrita era internata in spital, in stare grava, inca de vineri, 13 noiembrie, cand a fost adusa de la Piatra Neamt.In ciuda eforturilor depuse de medici, actrita s-a stins din viata din cauza problemelor de sanatate pe care le avea."Starea pacientei era critica, evolutia a fost defavorabila in aceasta noapte si inima dansei a incetat sa mai bata. Din pacate toti suntem muritori si oricate ar face medicina exista si acest moment. Starea in care a ajuns la spital era una grava, soc hemoragic, credem ca starea sa era influentata de cateva zile anterior internarii. Un organism fragil, de 87 de ani, astfel ca tot efortul si toata stiinta medicala nu poate face mai mult nicaieri in lume. Patologia era multipla, iar starea critica sustinuta din punct de vedere hemodinamic si ventilator... din pacate varsta si tot ceea ce am mai spus zilele trecute nu au fost favorabile, din pacate. Am anuntat apartinatorii si, din pacate, asta este situatia. Ne pare rau ca dupa fiecare pacient pe care il pierdem", a declarat Diana Cimpoesu, sef la UPU Iasi.