Cand vom putea renunta la masca de protectie? Anuntul facut de medicul Valeriu Gheorghita

Polonia se afla la inceputul celui de-al treilea val de infectari cu coronavirus, a anuntat un purtător de cuvânt al Ministerului Sănătăţii. In Polonia, numarul cazurilor zilnice a creste foarte mult, dupa ce autoritatile au ridicat unele restricţii,

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a aprobat o nouă hotărâre prin care a fost actualizată lista ţărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic. In aceste destinatii se impune carantina la domiciliu pentru 14 zile asupra persoanelor

Focar de ciuma in Congo! Peste 500 de cazuri de ciuma au fost raportate in aceasta tara, provocand 31 de decese. In paralel, în estul statului african a reapărut virusul Ebola. În prezent, există "mai mult de 520 de cazuri de ciumă", dintre care "peste 31 de decese", a