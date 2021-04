Cand vom putea renunta la masca de protectie? Raspunsul premierului Florin Citu

Toata lumea asteapta finalul pandemiei sau cel putin relaxarea masurilor si renuntarea la masca de protectie. Premierul Romaniei a vorbit si el despre momentul in care vom putea renunta la purtarea mastii de protectie si a explicat in ce conditii va fi posibila aceasta masura.Premierul a precizat ca un comitet interministerial se ocupa de scenariile pentru „cum va arata Romania dupa 1 iunie”, cand se preconizeaza vaccinarea a aproximativ 5 milioane de persoane. Florin Citu a explicat ca abia in momentul in care 70% din populatie va fi imunizata impotriva Covid se va putea discuta despre renuntarea la obligativitatea mastii de protectie.„Nu este ceea ce propun eu, este ceea ce vine de la industrie: industria spune ca sunt gata sa deschida pentru cei care se vaccineaza. Eu vreau sa ma asigur ca toti romani au acces la vaccin si nu este discriminare, daca ai avut acces la vaccin si nu ai vrut sa te vaccinezi, o sa fie complicat. (…) In Romania am vazut ca exista un interes pentru vaccinare in jur de 50-60% din populatie. (…) Daca ajunge la 60% o sa putem sa relaxam, revenirea la normalitate sa fie foarte vizibila in acel moment”, a declarat premierul.