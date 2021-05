Cand vor fi relaxate restrictiile. Raspunsul lui Raed Arafat!

Astfel, in zilele urmatoare, restaurantele se vor putea deschide si la interior cu capacitatea de 30%."Dacă scădem sub 3,5 la mie, atunci nu mai avem măsurile de weekend.Rămân măsurile generale de ora 10 seara. Binențeles, mai e un impact când coborâm sub 3 la mie - restaurantele pot să deschidă în interior cu capacitatea de 30%", a declarat Raed Arafat.Șeful DSU precizează că nu trebuie o decizie a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență, ci doar o constatare."În momentul în care a scăzut sub 3 la mie se intră în scenariul de sub 3 la mie. Este o constatare, o decizie luată pe constatarea făcută”, adaugă Arafat.Datele oficiale arată că vineri, rata de infectare în București era 2,9 la mia de locuitori.